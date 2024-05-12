Песков объяснил решение назначить министром обороны гражданского чиновника

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Решение Президента РФ Владимира Путина назначить на пост министра обороны гражданского чиновника вызвано необходимостью внедрения инноваций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе Президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что Андрей Белоусов «весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России», долгое время работал помощником Президента по экономическим вопросам, а потом трудился первым вице-премьером.

В свою очередь военное ведомство, по мнению представителя Кремля, «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности». «Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — резюмировал он.

Upd. (22.17): При этом, по оценке Пескова, бюджет Минобороны приближается к уровню середины 1980-х годов, составляя 6,7% ВВП. Он уверен, что «это пока не критическая цифра».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.