«Вакцины и профилактики нет, главное – скрининг»: врачи о ситуации с гепатитом C в РТ

Гепатит С – актуальная во всем мире болезнь из-за своей широкой распространенности и серьезных последствий. Ежегодно число зараженных в мире прирастает на 2 миллиона. О том, к каким последствиям для здоровья ведет гепатит и каких успехов в борьбе с ним достигла медицина Татарстана, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Ежегодно гепатитом заболевают около 2 миллионов человек в мире, 12-15 тысяч в РФ и 35-45 человек в республике

В Татарстане 24 тысячи человек инфицированы гепатитом С

Гепатит С является одной из наиболее серьезных актуальных болезней для населения планеты. Противостоять ей научились совсем недавно. Тому, какие успехи достигнуты в этом и как избежать заражения, была посвящена сегодня пресс-конференция в «Татар-информе».

По последним данным, в мире зарегистрировано более 70 миллионов инфицированных гепатитом С, в России их около 5 миллионов, в Татарстане – 24 тысячи. Ежегодно заболевают около 2 миллионов человек в мире, 12-15 тысяч в РФ и 35-45 человек в республике.

«Число инфицированных включает в себя не только людей с установленным хроническим гепатитом С, но и носителей антител. Вопрос об общем количестве больных спорный, ведь окончательный диагноз им еще не выставлен», – объяснила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

70% больных – люди 30-49 лет, то есть лица молодого трудоспособного возраста. Это имеет значимые социально-экономические последствия, такие как снижение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Инфекция может передаваться:

при внутривенном употреблении наркотиков;

во время медицинских манипуляций, например при использовании нестерильных шприцев;

в косметологических салонах, в студиях маникюра и татуажа. К счастью, по словам Лилии Юзлибаевой, в Татарстане за последние три года случаев заражения в этих местах не было;

половым путем при незащищенном контакте;

в быту: через чужие зубные щетки, бритвы.

Страдает не только печень

«Сегодня являются актуальными пять вирусных гепатитов: A и Е – они передаются кишечной инфекцией, а также В, С и D – передаются через кровь. Гепатит С отличается от других высокой вероятностью развития хронической формы – она составляет 80%», – объяснил главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов.

После 30-40 лет бессимптомного течения болезни человек может столкнуться с фиброзом и циррозом печени. Зачастую это требует пересадки органа.

От гепатита может пострадать не только печень, но и эндокринная система, кожа, сердечно-сосудистая система и почки. Тогда в работу с пациентом подключится не только инфекционист, но и мультидисциплинарная бригада медиков.

«Тяжесть заболевания определяется развитием декомпенсации печени. Если она развивается, то это отразится на всем организме. Может наступить печеночная энцефалопатия, геморрагический синдром, асцит, перитонит, а также кровотечение из вен пищевода, что ведет к летальному исходу», – объяснил врач.

Наконец, гепатит С – это вирус, который может спровоцировать онкологию. Среди его потенциальных исходов – гепатоцеллюлярная карцинома, она же рак печени.

«Когда поражена только печень, то клиническая картина скудна – гепатит С нельзя различить внешне. Желтуха встречается редко, в основном больной ощущает слабость и постоянную усталость. Кто-то подумает, что он лентяй, а на самом деле это человек, который нуждается в терапии», – рассказал Халит Хаертынов.

В Татарстане гепатит С у детей побежден

«За последние 25 лет произошла колоссальная эволюция в работе с гепатитом С. В середине 1990-х годов существовал термин "гепатит не А и не В", то есть было полное непонимание, что представляет собой болезнь. В начале 2000-х появилась диагностика, а затем и лекарственная терапия, которая позволяет эффективно лечить с помощью обычных таблеток. Срок лечения занимает два-четыре месяца. Пациенты почти в 100% случаев становятся здоровыми людьми», – отметила заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Юлия Созинова.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Одним из его мероприятий является «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Проект подразумевает охват лекарственной терапией пациентов в поликлиниках и стационарах за счет средств ОМС, федерального и регионального бюджетов.

«Мы контролируем каждого пациента, отчитываемся по нему ежемесячно и обследуем его в конце года. В 2024 году от гепатита С пролечились 1047 жителей Татарстана. В прошлом году – 1492 человека. В 2026 году запланировано пролечить 2900 пациентов, больных хроническим гепатитом С, – столько же, сколько получили терапию за последние два года», – сообщила Созинова.

Все, у кого диагностирован гепатит С, внесены в единый федеральный регистр пациентов. Они остаются там и после прохождения терапии. Особенно внимательно нужно следить за теми, у кого уже появился цирроз печени, – даже излечение от гепатита не гарантирует того, что человек будет полностью здоров.

Сегодня на терапию срочно берут не только тех, у кого развился цирроз. Стоит задача вылечить фертильных молодых женщин и мужчин с гепатитом С – тех, кто должен создавать семьи и рожать здоровых детей.

Значимая победа Республики Татарстан в борьбе с гепатитом С – это отсутствие детской заболеваемости. Еще в 2024 году в РТ пролечили всех детей с этим недугом.

«С 2023 года Фонд "Круг Добра" выделяет средства на лечение детей, больных гепатитом С. Им предоставляется противовирусная терапия. Все, кто в ней нуждался, пролечились. Фактически в Республике Татарстан вирусный гепатит С среди детей устранен», – заявила Юлия Созинова.

Основной метод профилактики – скрининг

«От гепатита С нет специфических методов профилактики. Вакцины тоже не существует, но ее разработки ведутся в некоторых странах мира», – констатировала Лилия Юзлибаева.

Прививка от гепатита В и D существует и применяется медиками. Ребенку ее делают в первые часы жизни. Прививаться нужно обязательно, чтобы не допустить заражения и дальнейшего развития болезни.

Чтобы избежать необратимых последствий для здоровья, важно вовремя выявить вирус и начать терапию. Таким образом, основной метод профилактики – скрининг. Проходить его должны доноры, беременные, люди с заболеваниями печени и медработники.

Согласно приказу Минздрава России, вступившему в силу 30 августа 2024 года, все россияне старше 25 лет могут раз в десять лет сдавать анализ на антитела к гепатиту С.

«Главная цель нашей работы – сохраненные жизни и доверие пациентов. Надеюсь, мы достигнем того, что все инфицированные гепатитом С в Татарстане будут излечены», – заключила Юлия Созинова.