Общество 12 марта 2026 11:35

В прошлом году 1,5 тысячи татарстанцев вылечились от гепатита С

В прошлом году 1492 жителя Татарстана вылечились от гепатита С. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Юлия Созинова.

«В 2024 году от гепатита С пролечились 1047 человек. В 2026 году запланировано пролечить 2900 пациентов, больных хроническим гепатитом С – столько же, сколько получили терапию за последние два года», – сообщила Созинова.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане 24 тысячи человек инфицированы вирусом гепатита С.

