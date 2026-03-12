Сегодня в Татарстане нет детей, больных гепатитом С

В Татарстане врачи не фиксируют детской заболеваемости гепатитом С. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Юлия Созинова.

«С 2023 года Фонд "Круг Добра" выделяет средства на лечение детей, больных гепатитом С. Им предоставляется противовирусная терапия. Все, кто в ней нуждался, пролечились. Фактически, что в Республике Татарстан вирусный гепатит С среди детей устранен», – заявила она.