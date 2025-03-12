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Общество 12 марта 2025 11:18

В прошлом году в Татарстане вылечили всех детей с гепатитом С

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В прошлом году в Татарстане вылечили всех детей с гепатитом С
Халит Хаертынов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В прошлом году в Татарстане все дети, больные гепатитом C, прошли лечение от заболевания. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

«В 2023 году российским фондом «Круг Добра» было принято решение о лечении всех детей в РФ от гепатита С. За период 2023-2024 все инфицированные дети в Татарстане прошли терапию. Достигнут стопроцентный результат», – рассказал Халит Хаертынов.

Специалист добавил, что в РТ лечением гепатитов равно охвачены и взрослые, и дети.

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#гепатит С #медицина #Здоровье
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