В прошлом году в Татарстане вылечили всех детей с гепатитом С

Халит Хаертынов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В прошлом году в Татарстане все дети, больные гепатитом C, прошли лечение от заболевания. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

«В 2023 году российским фондом «Круг Добра» было принято решение о лечении всех детей в РФ от гепатита С. За период 2023-2024 все инфицированные дети в Татарстане прошли терапию. Достигнут стопроцентный результат», – рассказал Халит Хаертынов.

Специалист добавил, что в РТ лечением гепатитов равно охвачены и взрослые, и дети.