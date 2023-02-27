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Советник Пушилина: Отряды «Вагнера» ведут бои почти в центре Артемовска
Передовые отряды ЧВК «Вагнер» находятся уже почти в центре Артемовска, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Передовые отряды ЧВК „Вагнер“ уже практически в центре Артемовска воюют», — рассказал он.
По словам Кимаковского, пока рано говорить об оперативном окружении города, так как противнику еще доступна дорога Часов Яр — Артемовск, по которой ведется переброска сил и техники. «Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — добавил он.
Ранее командир взвода «Группы Вагнера» рассказывал, что до центра Артемовска военным остается менее двух километров.
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