Советник Пушилина: Отряды «Вагнера» ведут бои почти в центре Артемовска

Передовые отряды ЧВК «Вагнер» находятся уже почти в центре Артемовска, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Передовые отряды ЧВК „Вагнер“ уже практически в центре Артемовска воюют», — рассказал он.

По словам Кимаковского, пока рано говорить об оперативном окружении города, так как противнику еще доступна дорога Часов Яр — Артемовск, по которой ведется переброска сил и техники. «Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — добавил он.

Ранее командир взвода «Группы Вагнера» рассказывал, что до центра Артемовска военным остается менее двух километров.