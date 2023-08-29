Из Альметьевска в зону спецоперации проводили военнослужащих по контракту

Фото предоставлено пресс-службой Альметьевского района РТ

Сегодня у военкомата в Альметьевске состоялась очередная отправка бойцов, заключивших контракт на военную службу. В самом начале пути военнослужащих будет ожидать усиленная подготовка под руководством опытных инструкторов в учебном гарнизоне.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, защищать Родину из нефтеграда отправились более 30 человек.

Пункт отбора на контрактную службу открылся в военном комиссариате Альметьевска 30 июня. Он находится по адресу ул.Фахретдина, 11а, в нем кандидат может оформить все необходимые документы за три часа.

Гражданам, заключившим контракт для прохождения службы, полагается единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей, а также денежное довольствие от 204 тыс. рублей в месяц в зависимости от звания, должности и выслуги лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Альметьевска по контракту в зону СВО отправился Дамир «Бульдозер».

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