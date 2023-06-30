«Кто, если не мы?»: в Альметьевске открыли пункт отбора на военную службу по контракту

В Альметьевске сегодня заработал пункт отбора на контрактную службу

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Срочную службу можно заменить на контракт»

Ежедневно в будни в пункте отбора на контрактную службу в военкомате Альметьевска с 8 утра до 5 вечера две сотрудницы принимают документы кандидатов и проводят с ними собеседования.

Здесь же находится сотрудник Управления по делам детей и молодежи, который сопровождает кандидатов в поликлинику №3 для сдачи медицинских анализов без очереди.

Все процедуры кандидат проходит в одном кабинете, это сделано для его удобства. Обследование займет не более двух часов с момента написания заявления. По результатам анализов выдадут заключение – годен человек для службы по контракту или нет.

Ришат Сабиров: «Если кандидат заключает контракт с Министерством обороны более чем на год, то он получит дополнительную выплату в 195 тысяч рублей» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Одна из главных наших задач – это отбор граждан на военную службу по контракту. Самые основные требования к кандидату: мужчина должен быть гражданином России от 18 до 65 лет, женщина возрастом до 45 лет, которая состоит на воинском учете и владеет медицинской специальностью. Но мы можем рассматривать в роли кандидатов и лиц более старшего возраста», – рассказал военный комиссар Альметьевска и Альметьевского района РТ Ришат Сабиров.

По его словам, заключить контракт могут и те, кто еще не проходил службу в армии. Вместо срочной службы они подписывают контракт на два года и получают такие же выплаты, как и военнослужащие по контракту.

Ришат Сабиров отметил, что контракт можно заключить на год и два месяца, например, и на три года.

Ежедневно в будни в пункте отбора на контрактную службу в военкомате Альметьевска с 8 утра до 5 вечера две сотрудницы принимают документы кандидатов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Если кандидат заключает контракт с Министерством обороны более чем на год, то он получит дополнительную выплату в 195 тысяч рублей. Если гражданин участвует в СВО, его денежное довольствие составит больше 204 тысяч рублей в месяц», – рассказал Ришат Сабиров.

Если житель Альметьевска решил пойти служить по контракту, он должен прийти в военный комиссариат и обратиться в дежурную часть, оттуда его направят в 402-й кабинет.

«Напротив кабинета по отбору граждан на военную службу, в зоне ожидания, кандидат может ознакомиться с первичной информацией с помощью брошюр. Там написано, какие документы ему нужны будут для подписания контракта, там же лежат образцы заявления», – сказал Сабиров.

Если житель Альметьевска решил пойти служить по контракту, он должен прийти в военный комиссариат и обратиться в дежурную часть Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Далее сотрудницы пункта пригласят кандидата в кабинет и проведут с ним собеседование. После этого он напишет и подаст заявление.

Чтобы подать заявление, кандидату нужен следующий пакет документов: паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке/разводе, свидетельство о рождении детей, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, реквизиты Сбер Мир.

На месте его сфотографируют для личного дела и сделают копии необходимых документов.

Все процедуры кандидат проходит в одном кабинете, это сделано для его удобства Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я хочу помогать нашим ребятам и возвращать их живыми домой»

Одной из первых подписать контракт пришла сегодня Гульнара. Она рассказала, что семья поддерживает ее решение – она не может сидеть в стороне, когда Родине нужна помощь.

«О пункте отбора я узнала через телевизор и интернет. Я уже два раза была на Донбассе, на Луганском направлении работала в госпитале. Через мои руки прошло более сотни раненых и больных: как мирных жителей, так и военнослужащих», – рассказала женщина.

Одной из первых подписать контракт пришла сегодня Гульнара Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Доблестный порыв, по ее словам, поддержала администрация Альметьевска. Гульнаре помогли собрать документы и пройти медицинский осмотр в кратчайшие сроки.

«Когда началась СВО, я не могла найти себе места, душа рвалась туда. Сначала не брали женщин по контракту, я через знакомых вышла на казачий полк ополченцев, они приняли меня к себе и устроили работать в госпиталь. Я хочу помогать нашим ребятам и возвращать их живыми домой. Кто, если не мы?» – сказала она.

Другой кандидат – 20-летний Ильнур с позывным Амбал – рассказал, что не может оставаться дома, понимая, что его друзья защищают Родину на передовой.

«Я уже прошел срочную службу в войсках МЧС, там мне и дали этот позывной, потому что я высокий. Я подписываю контракт на два года. Моя мотивация – мои друзья. Они воюют, и я не могу оставаться в стороне», – сказал он.

20-летний Ильнур с позывным Амбал рассказал, что не может оставаться дома, понимая, что его друзья защищают Родину на передовой Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам Ильнура, он полностью поддерживает свою страну и приложил немало усилий, чтобы убедить в правильности принятого решения своих близких.

«Семья отреагировала отрицательно, все были против, но я настойчив в этом решении. Я упертый и всегда иду до конца, это мой выбор. Я полностью осознаю риски, жизнь такая штука, что можно выжить на войне и умереть под колесами машины во дворе своего дома, тут не угадаешь, как повернется судьба. Правда за нами, я помогу стране», – сказал мужчина.