«Приедем с победой»: из Альметьевска по контракту в зону СВО отправился Дамир «Бульдозер»

Военнослужащий из Альметьевска Дамир Баталов принял решение подписать контакт с ВС РФ на три года и отправиться в зону спецоперации. В городе он известен под позывным Бульдозер. Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов выложил видео с бойцом перед отправкой.

«Вместе с ним мы проводили большую работу здесь по поддержке наших ребят. Сам лично неоднократно ездил с гуманитарной помощью к ребятам. Им сделано очень много. Сегодня увиделись с Дамиром перед его отправкой. Будем на связи. Спасибо огромное. И, конечно же, успехов тебе и нашим ребятам!» — пожелал Тимур Нагуманов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, Дамир Баталов — спецназовец со стажем. На его счету это уже не первая военная операция. Он служил на Кавказе. В зоне СВО служил в добровольческом отряде «Барс 3», был командиром взвода минометной батареи.

В жизни многие зовут его Бульдозер, на службе позывной был Купол. Сам Дамир говорит, что ему это прозвище подходит, ведь он как купол защищает и укрывает своих бойцов.

В разговоре с главой района Дамир отметил, что его супруга не возражала против подписания контракта, так как знает упертый характер бойца: если он что-то решил, значит так и будет. «Я не прощаться пришел! Приедем с победой», — заверил боец.

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