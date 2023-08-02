От 100 до 500 тысяч рублей: для контрактников из Татарстана ввели новые меры поддержки

Подписавшим до 18 августа контракт на военную службу власти Менделеевского района выплатят 500 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Менделеевские контрактники получат более полумиллиона рублей

Власти Менделеевского района заявили о дополнительной поддержке тех, кто решит пойти на службу по контракту. При подписании документов до 18 августа будет выплачено 500 тыс. рублей. С учетом того, что всем контрактникам перечисляется сразу же 195 тыс. рублей от государства, сумма возрастает до 695 тыс. рублей.

Глава района Радмир Беляев пояснил «Татар-информу», что такое решение было принято совместно с представителями бизнеса района.

«Дополнительные выплаты для контрактников — это, своего рода, благодарность добровольцам, которые выбрали путь служения Родине, и по зову сердца отправились в зону специальной военной операции. Это бесценно, когда мужчины решают пойти на защиту интересов своего Отечества, такое стремление мы обязаны поддержать. Для многих военнослужащих важна не только сама выплата, а уверенность, что их поддержат: они хотят быть уверены, что дома надежный тыл, их семьи и их самих мы всегда поддержим», — отметил собеседник агентства.

Военнослужащим Лаишевского района, заключившим контракт сроком на один год и более, назначена дополнительная единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В Лаишевском районе дополнительно перечислят 200 тыс. рублей

Всем военнослужащим из Лаишевского района, заключившим контракт для прохождения военной службы сроком на один год и более, также назначена дополнительная единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Поддержка будет оказана за счет спонсорской помощи. Таким образом, лаишевские контрактники единовременно получат 395 тыс. рублей с учетом федеральных средств.

«Служба по контракту — это очень ответственно и почетно. Наши мужественные ребята защищают границы нашей Родины. И бытовые проблемы волновать их не должны. Поэтому мы решили назначить дополнительную выплату, чтобы парни смогли решить определенные финансовые вопросы. Ведь служить Родине — это престижно», — прокомментировал назначение выплаты глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Помощник начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу райвоенкомата майор Айрат Гайнуллин рассказал, что в ряды армии могут встать граждане старше 18 лет, годные по состоянию здоровья. «Вся необходимая экипировка выдается от района», — уточнил он.

По нашим данным, до 300 тыс. рублей планируют платить и в Альметьевском военкомате.

Поддержка от спонсоров будет для тех, кто идет по контракту на наиболее востребованные на сегодня специальности Фото: © «Татар-информ»

Требуются механики и офицеры

Поддержка от спонсоров будет и для тех, кто идет по контракту на наиболее востребованные на сегодня специальности:

механик;

водитель-механик;

командир боевой машины.

А также для тех, у кого есть боевой опыт и офицерское звание.

Тем, кто подходит под эти категории при заключении контракта дополнительно перечислят 105 тыс. рублей. То есть суммарно минимальная разовая выплата составит 300 тыс. рублей с учетом федеральных денег.

Есть практика поддержки контрактников предприятиями, когда их устраивают на работу на время прохождения службы, обеспечивая дополнительные выплаты и гарантию дальнейшего трудоустройства.

Контракт на службу в армии может быть заключен на год, три или пять лет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Минимальное денежное довольствие в зоне СВО — 204 тыс. рублей

Контракт на службу в армии может быть заключен на год, три года или пять лет, при условии, что кандидат старше 18 лет.

В зоне СВО минимальное денежное довольствие в месяц составляет 204 тыс. рублей — для рядового стрелка. Командир отделения получает 232 тыс. рублей, заместитель командира взвода — 242 тыс. рублей и так далее.

Помимо этого, за каждые сутки активных наступательных действий полагается доплата от 8 тыс. до 100 тыс. рублей. И 50 тыс. рублей — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

Контрактникам выплачиваются премии за захват и уничтожение вражеской техники.

1 млн рублей заплатят за захват танков Leopard, Abrams, Challenger. Такая же сумма — за захват пусковой установки HIMARS.

500 тыс. рублей полагается за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger.

300 тысяч рублей — за уничтожение пусковой установки HIMARS, ракеты «Точка-У»

200 тысяч рублей — за уничтоженный вражеский вертолет.

Каждый контрактник получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Социальные льготы и гарантии — еще одно преимущество военной службы по контракту

Контрактники и их семьи могут рассчитывать на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. Также предоставляются услуги по трудоустройству, образованию, психологическая и юридическая помощь.

Каждый контрактник получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Военнослужащие получают страхование жизни и здоровья. У них появляется возможность воспользоваться льготной ипотекой или получить служебное жилье.

В случае ранения выплаты составят 3 млн рублей. Военнослужащий может рассчитывать на бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских госпиталях, а также обеспечение лекарствами.

Военному полагается двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев и право на пенсию после 20 лет службы.

Детям военнослужащих выдают бесплатные путевки в лагеря, кроме того, окончив школу, ребята смогут поступить в вузы на бюджетные места.

Для заключение контракта можно обратиться в ближайший военкомат, а также в центр приема на контрактную службу «Батыр» в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Куда пойти, чтобы заключить контракт?

Любой, кто хочет заключить контракт, может обратиться для этого в ближайший военкомат, а также в центр приема на контрактную службу «Батыр» в Казани. Здесь кандидата проконсультируют, свяжут с рекрутером и помогут пройти медицинскую комиссию без очередей. Полное оформление займет у человека около суток, на следующий день в распределительном центре он сможет подписать контракт.

Подать заявление можно не выходя из дома, достаточно зайти на сайт госуслуг и воспользоваться сервисом «Стать добровольцем или контрактником». Кроме того, заявление можно оформить в личном кабинете на сайте Министерства обороны России.

Полное оформление займет у человека около суток, на следующий день в распределительном центре он сможет подписать контракт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»