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В Зеленодольске простились с главным конструктором ЗПКБ Виктором Кашкиным
В Зеленодольске сегодня утром состоялось прощание с главным конструктором Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ) Виктором Кашкиным. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.
Церемония прощания прошла в Центре культуры, искусства и народного творчества. Руководитель муниципалитета напомнил, что Виктор Кашкин «внес неоценимый вклад в развитие обороноспособности нашей страны» и что совсем недавно, 22 ноября, Раис РТ Рустам Минниханов здесь же вручил главному конструктору орден Дружбы.
«Так случилось, что сегодня в этом же зале мы прощаемся с талантливым конструктором нашего времени, но память о нем будет жить в истории страны и в наших сердцах. Светлая память!» — подчеркнул Михаил Афанасьев.
О смерти 79-летнего Виктора Кашкина стало известно 4 декабря. Он попал в реанимацию после ДТП с машиной скорой помощи на перекрестке улицы Чуйкова и проспекта Амирхана в Казани.
Основанное в 1949 году Зеленодольское проектно-конструкторское бюро является одним из лидеров отечественного судостроительного рынка. По проектам бюро построено свыше 800 кораблей, из них более 150 — на экспорт. ЗПКБ занимается проектированием противолодочных и сторожевых кораблей, судов и катеров различного назначения (в том числе — на подводных крыльях, воздушной подушке и с аэродинамической разгрузкой), а также оборудования для нефтегазовой отрасли.
Видео: t.me/mihailafanasev.
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