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После ДТП со скорой помощью в Казани скончался главный конструктор Зеленодольского ПКБ
Сегодня ночью в больнице скончался главный конструктор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Виктор Кашкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.
Как оказалось, Виктор Кашкин попал в реанимацию после ДТП с машиной скорой помощи в Казани. Напомним, ДТП произошло в минувшее воскресенье на перекрестке улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана.
Автомобиль скорой ехал из Зеленодольска вместе с пациентом, которого вёз в 7-ю городскую больницу. В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся.
Отметим, что 22 ноября Раис РТ Рустам Минниханов на церемонии награждения работников Зеленодольского проектно-конструкторского бюро в честь 75-летия вручил Виктору Кашкину госнаграду РФ Орден «Дружбы».
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