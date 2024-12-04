После ДТП со скорой помощью в Казани скончался главный конструктор Зеленодольского ПКБ

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Сегодня ночью в больнице скончался главный конструктор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Виктор Кашкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Как оказалось, Виктор Кашкин попал в реанимацию после ДТП с машиной скорой помощи в Казани. Напомним, ДТП произошло в минувшее воскресенье на перекрестке улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана.

Автомобиль скорой ехал из Зеленодольска вместе с пациентом, которого вёз в 7-ю городскую больницу. В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся.

Отметим, что 22 ноября Раис РТ Рустам Минниханов на церемонии награждения работников Зеленодольского проектно-конструкторского бюро в честь 75-летия вручил Виктору Кашкину госнаграду РФ Орден «Дружбы».