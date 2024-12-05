Прощание с главным конструктором Зеленодольского КПБ пройдет 6 декабря

Фото: rais.tatarstan.ru

Завтра, 6 декабря, состоится прощание с главным конструктором Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Виктором Кашкиным. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Церемония начнется в 9.30 и, как ожидается, продлится до 11.00. Место проведения — Центр культуры, искусства и народного творчества в Зеленодольске.

О смерти Кашкина стало известно 4 декабря. Сообщалось, что он попал в реанимацию после ДТП с машиной скорой помощи на перекрестке улиц Чуйкова и Амирхана в Казани.