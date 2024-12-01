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Происшествия 1 декабря 2024 11:30

В Казани скорая влетела в легковушку и перевернулась, пятерых человек госпитализировали

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Сегодня ночью в Казани водитель автомобиля скорой помощи поехал на красный сигнал светофора и влетел в автомобиль «Лада Гранта».

ДТП произошло на перекрестке улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана.

Автомобиль скорой ехал из Зеленодольска вместе с пациентом, которого вёз в 7-ю городскую больницу.

В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся. В нем пострадали: 33-летний врач, 37-летняя фельдшер, 79-летний пациент и 76-летняя супруга больного.

Пассажир легковушки тоже получил травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

В ближайшее время следствие установит все обстоятельства этого ДТП.

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