В Казани скорая влетела в легковушку и перевернулась, пятерых человек госпитализировали

Сегодня ночью в Казани водитель автомобиля скорой помощи поехал на красный сигнал светофора и влетел в автомобиль «Лада Гранта».

ДТП произошло на перекрестке улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана.

Автомобиль скорой ехал из Зеленодольска вместе с пациентом, которого вёз в 7-ю городскую больницу.

В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся. В нем пострадали: 33-летний врач, 37-летняя фельдшер, 79-летний пациент и 76-летняя супруга больного.

Пассажир легковушки тоже получил травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

В ближайшее время следствие установит все обстоятельства этого ДТП.