С начала промышленной эксплуатации месторождений на Югре добыли 13 млрд тонн нефти. В честь этого в В Ханты-Мансийске устроили праздник, куда пригласили работников «нефтянки» и ветеранов отрасли, все, кто вносит свою лепту в добычу нефти и развитие региона. Им вручили государственные и окружные награды, пишет ugra-news.

По словам губернатора округа Руслана Кухарука, такие результаты добычи стали эпохальной страницей в истории России.

«13 миллиардов тонн нефти — это целая эпохальная страница в истории Югры и нашей страны. Это летопись, которую писали поколения геологов, буровиков, нефтяников, всех, кто имеет отношение к этой благородной профессии», - сказал он, поблагодарив всех, кто «стоял у истоков освоения всей Западной Сибири».

Кухарук отметил, что сегодня нефтяники совершают трудовые подвиги, продолжают формировать мощь топливно-энергетического комплекса России.

Он также поблагодарил ветеранов отрасли, подчеркнув, что благодаря их труду регион радуется достижения и победам нефтяников следующих поколений.

Ранее 47-й президент США Дональд Трамп говорил, что хочет попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы завершить украинский конфликт. Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что дорогая нефть повредит и США. Раис Татарстана Рустам Минниханов до этого также сообщал, что нефтедобыча будет еще долго определять темпы экономического роста республики.