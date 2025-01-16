Минниханов: Нефтедобыча будет еще долго определять темпы экономического роста республики

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в научной библиотеке КФУ провел заседание Международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, на заседании присутствовало 17 из 20 членов совета, из них 11 человек были в зале, 6 – участвовали в дистанционном формате.

На встрече Минниханов напомнил, что Год научно-технологического развития в Татарстане подвел символическую черту под завершившимся национальным проектом «Наука и университеты».

«Наши вузы и научные учреждения широко вовлечены в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», создание новых и модернизацию уже существующих лабораторий по научно-технологическим приоритетам страны, перевооружение основных фондов науки на современной основе, а также формирование сети передовых инженерных школ ведущих университетов и специализированных центров для одаренных детей», - сказал Минниханов, отметив, что республика прочно удерживает позиции в тройке лидеров Рейтинга научно-технологического развития регионов России.

Особое место среди объектов передовой научно-образовательной инфраструктуры республики, по его словам, занимает Научный центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

«Его исследования и разработки закладывают основы конкурентоспособности базовой отрасли нашей экономики – нефтедобывающей промышленности», – сказал Минниханов.

Раис Татарстана также заявил, что именно нефтедобыча будет еще долгое время определять темпы экономического роста республики, динамику его инвестактивности, а также влиять на доходы бюджета РТ.

Упомянутый научный центр был создан на базе консорциума, который объединяет 4 ведущих отраслевых вуза России – КФУ, Уфимский госнефтяной технический университет, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий.

«Вместе они готовят порядка половины всех специалистов для отечественной нефтяной промышленности, а также высококвалифицированные кадры для 20 зарубежных стран Латинской Америки, Ближнего и Дальнего Востока. Научно-технологические заделы центра востребованы на сложных месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, которые расположены в нашей республике, а также на Кубе и в Венесуэле», – обратил внимание Минниханов.

Сейчас больше 40 технологий, разработанных сотрудниками Центра, проходят апробацию в крупнейших российских и иностранных компаниях, еще порядка 20 технологий находятся на стадии лабораторных испытаний.

В ходе заседания его участники подвели итоги пятилетней работы центра и высказали предложения по его дальнейшему функционированию.

Как добавил ректор КФУ Ленар Сафин, сегодня данный Научный центр – один из ключевых в стране. В нем работают около 250 сотрудников – это геологи, экологи, математики и физики. Разработки центра, которыми он занимался на протяжение пяти лет, активно используются многими крупными компаниями, сказал Сафин.

Также на заседании предложили организовать стратегическую сессию по вопросам рационального освоения запасов жидких углеводородов планеты в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Отмечалось, что в рамках данного форума уже организовывали панельную секцию «Прорывные российские технологии для зрелых нефтегазовых месторождений в разрезе новой парадигмы – экономическая эффективность, цифровая трансформация и декарбонизация». Эта тема оказалась очень востребованной.

Минниханов положительно оценил предложение и поручил начать работу. Он также отметил, что KazanForum может стать хорошей площадкой для обсуждения столь важных вопросов, как разработка трудноизвлекаемых запасов, высоковыработанные скважины и их рациональное использование. Он также подчеркнул, что сегодня эти темы очень актуальны во всем мире, и предложил пригласить специалистов.