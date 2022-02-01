news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
1 февраля 2022  13:20

В ЮАР у пациентки с ВИЧ выявили 21 мутацию коронавируса

news_top_970_100

У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили сразу 21 мутацию коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Организм девушки накопил эти варианты вируса за 9 месяцев, в течение которых она оставалась заражена.

После того как пациентка вновь вернулась к препаратам от ВИЧ, ее иммунная система восстановилась и победила коронавирус.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший затем название по греческой букве «омикрон». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и привиться против Covid-19. 

Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.

 

#омикрон #юар #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное