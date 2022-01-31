В Японии рекорд суточной заболеваемости коронавирусом обновляется пятые сутки подряд

За сутки в Японии выявили 84 942 случая заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. В стране уже в течение пяти дней безостановочно растет число заболевших, сообщает ТАСС.

Отмечается, что смертность при этом всё еще остается на низком уровне. За прошлые сутки в стране с населением 126 млн человек было зафиксировано 39 летальных исходов от коронавируса.

До середины декабря 2021 года темпы распространения коронавируса в Японии были достаточно медленными, но затем с появлением омикрон-штамма заболеваемость начала резко расти.

На сегодняшний день двумя дозами вакцины привиты 99,7 млн жителей страны (78,7%). Бустерную дозу получили 3,4 млн человек (около 2,7%).

Ранее 16 префектур обратились к Правительству Японии с просьбами усилить меры по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас в некоторых регионах, включая столицу страны Токио, уже действует режим усиленной борьбы с Covid-19. Новые ограничения касаются работы заведений общепита и проведения массовых мероприятий.

Группа исследователей из Токийского института медицинских наук на сегодняшний день работает над созданием вакцины, которая будет способна обеспечивать пожизненную защиту от Covid-19.