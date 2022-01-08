В Японии вводят режим усиленных мер против коронавируса с 9 января

Из-за распространения коронавируса в японских префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути с 9 января в связи с ухудшением эпидемической ситуации вводится режим усиленных мер для улучшения ситуации, заявил министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива. Об этом сообщает ТАСС.

«В указанных трех префектурах за последнюю неделю значительно вырос индекс заболеваемости. Если не принять никаких действий, в ближайшее время там значительно вырастет нагрузка на медицинскую систему. Поэтому мы считаем, что в этих регионах следует ввести режим усиленных мер против вируса с 9 до 31 января», — сказал министр.

Новые ограничения касаются работы заведений общепита и проведения массовых мероприятий.

6 января в стране было выявлено более 4,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с 18 сентября 2021 года.

Ранее в Японии группа исследователей из Токийского института медицинских наук приступила к разработке вакцины, которая будет способна обеспечивать пожизненную защиту от Covid-19.