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Ру Тат
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Здоровье
25 января 2022  11:41

К Правительству Японии обратились с просьбой усилить режим борьбы с коронавирусом

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Шестнадцать префектур обратились к Правительству Японии с просьбами усилить меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Официальное решение по этому вопросу Кабинет министров примет сегодня, 25 января.

Сейчас в 16 других префектурах Японии, включая столицу страны Токио, уже действует режим усиленной борьбы с Covid-19Новые ограничения касаются работы заведений общепита и проведения массовых мероприятий. 

На днях в стране был обновлен антирекорд по приросту случаев коронавируса. За сутки выявили более 50 тыс. зараженных.

Ранее в Японии группа исследователей из Токийского института медицинских наук приступила к разработке вакцины, которая будет способна обеспечивать пожизненную защиту от Covid-19.

#коронавирус #Япония #ограничения
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