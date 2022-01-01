В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса с пожизненным иммунитетом

В Японии группа исследователей из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, которая была бы способна обеспечивать пожизненную защиту от Covid-19. Об этом со ссылкой на статью в газете The Japan Times сообщает ТАСС.

Ученые во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, созданную в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Они хотят создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок коронавируса, с помощью которого тот проникает в клетку.

Таким образом специалисты рассчитывают добиться выработки пожизненного клеточного иммунитета. Пока что были проведены только эксперименты на мышах с использованием содержащего ген птичьего гриппа вируса осповакцины. Титр антител был высоким, и все зараженные патогеном через 20 месяцев грызуны смогли выжить.

«Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирусные и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», — подчеркнул Кохара в беседе с изданием.

Японская фармкомпания Nobelpharma предварительно планирует провести первую и вторую фазы клинических испытаний новой вакцины в первой половине 2023 года. Если препарат окажется эффективным и безопасным, сразу же должна начаться третья фаза. Вывести вакцину на рынок при наличии должного финансирования получится не раньше 2024 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована в первой половине 2022 года. До этого Президент РФ Владимир Путин, выступая на неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге, подчеркнул, что российская вакцина «Спутник V» успешно обезвреживает новый штамм Covid-19.