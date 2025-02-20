В Татарстане побит рекорд потребления электрической мощности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В энергосистеме Татарстана обновлен исторический максимум потребления электрической мощности – на 10.00 19 февраля 2025 года был достигнут уровень в 5152 МВт. Это на 50 МВт выше, чем предыдущий рекорд, установленный 11 декабря 2023 года. Об этом сообщил «Татар-информу» глава РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, несмотря на очевидное влияние погодного фактора – низких температур, неожиданно установившихся в Татарстане, – основной вклад в рост максимума внесла промышленность. Напомним, по итогам января, электропотребление в республике выросло на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года, при этом с учетом погодной аномалии (приведения к единым температурным условиям) рост оказался бы еще выше (около 6,2%).

Драйверы в индустрии – нефтепереработка и нефтехимия, в частности комбинаты СИБУРа в Казани и Нижнекамске. Также разгоняется и промплощадка КАМАЗа – в большей степени за счет работы подключенных к ней ЦОД, а не самого предприятия.

Напомним, зимний максимум в Татарстане был зафиксирован в 1991 году на уровне 4699 МВт. И продержался он 30 лет, пока 8 декабря 2023-го показатель не преодолел планку в 5 ГВт, составив тогда 5016 МВт. Но уже 11 декабря того же года максимум взелетел еще выше, до 5102 МВт. Сейчас рекорд вновь обновился.

Как разъяснял ранее Большаков в интервью «Татар-информу», «максимум потребления мощности энергосистемы – суммарная нагрузка всех электроприемников, расположенных в границах Республики Татарстан, от лампочек в квартирах до гигантских промышленных агрегатов на заводах, когда она достигает своего максимума в определенный момент времени». При этом для климатических условий Татарстана важны именно зимние максимумы (хотя в последние годы рекорды обновляют и летние, т.н. максимум потребления в период экстремально высоких температур).