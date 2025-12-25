На фоне морозов в Татарстане обновился максимум потребления электрической мощности

Исторический «зимний» максимум потребления электрической мощности в энергосистеме Татарстана, который всего лишь 15 декабря достиг рекордного уровня в 5311 МВт (на 17:00), оказался побит уже через девять дней. 24 декабря новый рекорд – 5445 МВт – был зафиксирован в 16:00 – при среднесуточной температуре минус 23,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, новый уровень оказался на 134 МВт, или 2,5%, выше максимума, зафиксированного 15 декабря при среднесуточной температуре минус 12,2 градуса по Цельсию. И на 293 МВт, или на 5,7%, выше исторического максимума (5152 МВт), достигнутого 19 февраля 2025-го в 10:00 при среднесуточной температуре минус 14,7 градуса по Цельсию.

В текущем отопительном сезоне рекорды потребления электрической мощности обновлялись в Татарстане уже неоднократно. Например, 11 декабря в 10:00 – при среднесуточной температуре минус 6,1 градуса по Цельсию – был достигнут уровень в 5241 МВт. А вчера с утра, по данным «Системного оператора», – 5425 МВт. Однако ранее вклад температурного фактора в эти достижения оценивался как минимальный. С учетом резкого похолодания, установившегося на территории республики, влияние погоды возросло. Но все же основная причина рекордов – развитие промышленности Татарстана.

Как разъяснял ранее Большаков в интервью «Татар-информу», «максимум потребления мощности энергосистемы – суммарная нагрузка всех электроприемников, расположенных в границах Республики Татарстан, от лампочек в квартирах до гигантских промышленных агрегатов на заводах, когда она достигает своего максимума в определенный момент времени». Для климатических условий Татарстана важны именно зимние максимумы (хотя в последние годы рекорды обновляют и летние, так называемый максимум потребления в период экстремально высоких температур).