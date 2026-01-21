Потребление электроэнергии в Татарстане за 2025 год выросло на 5,5% к итогам 2024-го, сообщил в интервью «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. Без учета високосного дня февраля 2024-го прирост составил 5,8%.

По словам Большакова, в абсолютных цифрах прирост составил 1,9 млрд кВт*ч – до 36,989 млрд кВт*ч. Основной вклад в это внесла, по традиции, промышленность – увеличили электропотребление нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, производство электрооборудования, а также население и предприятия малого и среднего бизнеса. При этом существенный вклад в прирост впервые оказали и центры обработки данных (ЦОДы), общая мощность которых в Татарстане превышает 256 МВт.

Выработка электроэнергии в Татарстане за 2025 год снизилась на 0,7% – до 31,088 млрд кВт*ч. Сократили производство все электростанции ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности), кроме Набережночелнинской ТЭЦ (рост на 7,1%, так как годом ранее там было больше ремонтов) и Нижнекамской ГЭС (рост на 6,3% в связи с увеличением приточности), а также Лемаевской ПГУ на «Нижнекамскнефтехиме» (рост на 7,3% обусловлен запуском комплекса «Этилен-600» и других производств).

«В целом же основными причинами сокращения выработки явились капитальные ремонты основных единиц генерирующего оборудования на электростанциях Казани, а также проведение реконструкции на элекростанциях Закамья», – отметил Большаков.

В итоге сальдо-переток за год вырос почти на 57%, в абсолюте на 2,14 млрд кВт*ч – до свыше 5,9 млрд кВт*ч. «Причиной является одновременное снижение выработки и рост потребления электрической энергии в сравнении с прошлым годом, а также низкая база величины сальдо в аналогичный период в 2024 году», – объяснил глава РДУ Татарстана.

В условиях сложившейся динамики электропотребления в энергосистеме Татарстана в прошлом году были установлены исторические максимумы потребления мощности. «Летний» – 4580 МВт – зафиксировали 10 июля в 13:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 26,2 ºС (выше предыдущего максимума, зафиксированного 5 июля 2024 года на 261 МВт, или на 6%). «Зимний» – 5445 МВт – 24 декабря в 16:00 при среднесуточной температуре минус 23,3 ºС (выше предыдущего максимума, зафиксированного 19 февраля 2025-го, на 293 МВт, или на 5,7%).

Большое интервью с Андреем Большаковым об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в 2025 году читайте в материале «Татар-информа».