В воскресенье состоится телефонный разговор Макрона и Путина

Французский Президент Эмманюэль Макрон планирует в воскресенье поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что в субботу Макрон намерен провести телефонный разговор с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 8 февраля французский лидер посетил Москву с рабочим визитом. Переговоры президентов России и Франции продлились более пяти часов.

12 февраля они провели телефонный разговор, который продлился 1 час 40 минут. Во время беседы стороны обсудили заявления о будто бы планируемом российском вторжении на Украину.