«Газпром»: Возврат двигателя Siemens для «Северного потока» невозможен из-за санкций

Возврат двигателя 073 для «Северного потока» невозможна из-за санкций, введенных против России Канадой, странами ЕС и Великобританией, а также из-за нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — рассказали в компании.

Ранее представитель Правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что для поставки турбины для газопровода «Северный поток» в Россию не требуются никакие дополнительные гарантии, поскольку агрегат не попадает под санкции. Он утверждал, что со стороны Германии есть все, что нужно для отправления в Россию.

В настоящее время «Северный поток» работает на 20% от максимальной мощности. Это связано с проблемами, возникшими с ремонтом и доставкой газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Как подчеркнул ранее Президент Владимир Путин, Россия не использует нефть и газ в качестве оружия для решения политических вопросов. Он заявил, что проблемы с поставками газа возникли исключительно из-за антироссийских санкций, препятствующих ремонту и возврату турбин, а также запуску газопровода «Северный поток — 2».