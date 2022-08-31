Поставки газа по «Северному потоку» прекратились на три дня

Работа газопровода «Северный поток» приостановлена — поставки топлива упали до нуля кубометров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на операторов газотранспортных сетей.

По информации оператора газопровода Opal, поставки по балтийской ветке остановились с 4 утра. В менее мощный принимающий газопровод Nel поставка прекратилась на час раньше.

Напомним, что работа магистрали была приостановлена на время планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Ремонт единственного перекачивающего агрегата проведут «Газпром» и Siemens.

За время приостановки «Северного потока» Европа не получит около 100 млн куб. метров газа из РФ. Если в ходе ремонта не выявят неисправностей, поставки возобновятся в объеме 33 млн куб. метров в сутки.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не использует нефть и газ в качестве оружия политической борьбы. В проблемах с поставками виноваты лишь антироссийские санкции Запада, которые мешают диагностике оборудования, ремонту и возврату его к месту эксплуатации.