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Ру Тат
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Происшествия
27 сентября 2022  09:48

СМИ: Причиной остановки «Северного потока» могла стать украинская диверсия

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Давление в обеих нитках «Северного потока» и в газопроводе «Северный поток – 2» могло снизиться из-за диверсии. Об этом, ссылаясь на издание Tagesspiegel, сообщает ТАСС.

В газете отметили, что ведется расследование случившегося, к которому привлечены органы госбезопасности ФРГ. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — отметил источник.

Он утверждает, что в диверсии могли участвовать водолазы, подводная лодка либо другие средства спецназначения. В ее подготовке могут быть задействованы Украина либо связанные с ней силы. В Берлине полагают, что ЧП планировалось провести именно до остановки поставок газа.

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