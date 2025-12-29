В Верховном суде стартовало дело экс-председателя двух районных судов Татарстана

Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

В Верховном суде Татарстана стартовало крупное дело бывшего председателя Пестречинского и Менделеевского районных судов Ирека Набиева. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, мошенничество, похищение человека, вымогательство, отмывание денег, а также подстрекательство должностного лица к превышению полномочий.

С 2021 года Набиев скрывался за пределами России. В сентябре 2025 года он был задержан в аэропорту Казани сотрудниками транспортной полиции.

По версии следствия, в 2017 году Набиев создал преступную группировку. Под его руководством участники группы похитили директора одной из организаций Татарстана, применяли к нему насилие и требовали передачи прав управления юридическим лицом. Получив контроль над компанией, они похитили более 76 млн со счета фирмы и впоследствии легализовали эти средства.

Кроме того, его обвиняют в получении 17 млн взятки от челнинского предпринимателя. Также установлен эпизод мошенничества на 16 млн рублей.