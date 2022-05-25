Очнулся «под кайфом» – фирмы нет: как племянник экс-судьи увел у бизнесмена 76 млн

Сегодня суд отправил в колонию троих татарстанцев, похитивших челнинского бизнесмена, чтобы присвоить его фирму и украсть деньги со счетов. За решеткой оказались исполнители преступления, тогда как главный фигурант дела – бывший районный судья – и организатор похищения все еще в бегах. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».

Точку в нашумевшем деле о похищении челнинского бизнесмена ради 76 млн рублей сегодня поставил Верховный суд Татарстана

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Секретное «лицо №1» – кто это?

Точку в нашумевшем деле о похищении челнинского бизнесмена ради 76 млн рублей сегодня поставил Верховный суд Татарстана. Оглашение приговора заняло два дня. В итоге все фигуранты дела отправились за решетку.

Денис Набиев, Марсель Салахов, Альберт Зарипов и Алексей Кайманов – всех четверых обвинили в похищении человека, вымогательстве и мошенничестве. Само похищение челнинца организовало «лицо, обладающее правовым статусом». В материалах дела его имя не раскрывается, его называют «лицо №1». Однако спустя несколько месяцев с начала старта процесса в Верховном суде РТ выяснилось, что организатором похищения стал экс-председатель Менделеевского районного суда Ирек Набиев – дядя Дениса Набиева. Именно он, по версии следствия, разработал план похищения и давал указания.

В начале этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело в отношении Ирека Набиева. Сейчас он находится в статусе подозреваемого, однако выйти на него оперативникам не удалось. По некоторым данным, после отставки Набиев уехал за границу.

Денис Набиев, Марсель Салахов, Альберт Зарипов и Алексей Кайманов – всех четверых обвинили в похищении человека, вымогательстве и мошенничестве Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Накачали наркотиками и выбросили на берег

По версии следствия, в июне 2017 года Ирек Набиев узнал, что на счету ООО «Кишер» хранится внушительная сумма – 76 млн рублей. Тогда налоговая наложила запрет на операции со счетом. Набиев, по всей видимости, решил воспользоваться случаем и предложил племяннику Денису и своему водителю Алексею Кайманову похитить хозяина фирмы Вячеслава Утробина, переписать на себя его бизнес и снять деньги со счета.

Далее Кайманов подключил к делу своих давних знакомых Альберта Зарипова и Марселя Салахова.

«Кайманов обратился ко мне за помощью. Он сказал, что Утробин отобрал у него бизнес. Я сначала отказывался, но мне обещали устроить проблемы, мол, потратишь всего два часа жизни, этот человек должен оказаться в руках полицейских», – рассказал Зарипов. Вину свою он признал частично.

Утробина дождались возле его дома, после чего ему на голову накинули мешок и затолкали в машину. Далее на катере его перевезли в Менделеевск. Чтобы мужчина перестал сопротивляться, его накачали наркотиками.

По версии следствия, в июне 2017 года Ирек Набиев узнал, что на счету ООО «Кишер» хранится внушительная сумма – 76 млн рублей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Наша цель была забрать и доставить Утробина на тот берег. Больше ничего. Никаких угроз или насилия не было», – добавил Зарипов.

Оказавшись на берегу реки, похитители отобрали у бизнесмена паспорт и бросили в людном месте. Там его нашли стражи порядка. Разбираться в том, как Утробин там оказался, никто не стал. На бизнесмена составили протокол и отправили под административный арест почти на месяц.

План сработал: за этот месяц Кайманов успел вклеить в паспорт Утробина свое фото и выдать себя в налоговой за хозяина ООО «Кишер».

«С поддельным паспортом Кайманов пришел в налоговую инспекцию и написал заявление о сложении полномочий. В дальнейшем на место директора назначили другого человека. Сотрудники налоговой инспекции, введенные в заблуждение, внесли все изменения в ЕГРЮЛ», – следует из материалов дела.

Все 76 млн, хранившиеся на счету фирмы, были обналичены и похищены.

Пошел на сделку со следствием

Первым приговор выслушал Алексей Кайманов, его дело было выделено в отдельное производство. Именно он раскрыл подробности преступления, сдал сообщников – иными словами, пошел на сделку со следствием. Тем не менее 20 января Верховный суд РТ отправил челнинца за решетку на 6,5 года.

Что касается остальных фигурантов дела, то прокуратура считает, что они причастны к похищению не меньше, и следствие предоставило все доказательства Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Что касается остальных фигурантов дела, то прокуратура считает, что они причастны к похищению не меньше, и следствие предоставило все доказательства. Самый большой срок, 15 лет в колонии строгого режима, гособвинитель запросил Альберту Зарипову. Помимо мошенничества и похищения человека ему вменяют незаконный оборот тех наркотиков, которыми накачали бизнесмена.

Племяннику судьи в отставке Денису Набиеву прокуратура запросила 12 лет в колонии строгого режима. Челнинцу Марселю Салахову запросили срок на три года меньше – 9 лет.

В последнем слове подсудимые были немногословны и просили суд вынести им справедливый приговор. И только Зарипов добавил, что будет бороться за правду до конца.

«Большую часть на меня повесили следователи. Я знаю, что вы умный человек, и надеюсь на ваше справедливое решение. Я не хочу отвечать за чужие грехи», – обратился к суду Зарипов.

Тем не менее суд встал на сторону гособвинения. Все трое отправятся в колонию строгого режима. Племянника экс-судьи Дениса Набиева отправили за решетку на 9 лет. Салахова приговорили к 8 годам лишения свободы.

Максимальное наказание получил Альберт Зарипов – он проведет за решеткой 10 лет.