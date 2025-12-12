Следком завершил расследование дела экс-председателя Менделеевского суда

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Менделеевского райсуда Ирека Набиева. Как сообщает пресс-служба СК России, ему предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, включая получение взятки в особо крупном размере, мошенничество, похищение человека, вымогательство, легализацию денежных средств, а также подстрекательство должностного лица к превышению полномочий.

Следователи установили, что летом 2017 года Набиев создал организованную преступную группу, в которую вошли трое жителей Набережных Челнов. Под его руководством участники группы похитили директора одной из организаций Татарстана, применяли к нему насилие и требовали передачи прав управления юридическим лицом. Получив контроль над компанией, злоумышленники похитили более 76 млн рублей с ее расчетного счета и впоследствии легализовали эти средства. Трое участников группы ранее уже были осуждены.

Кроме того, следствие доказало, что в период с 2016 по 2019 годы Набиев получал взятки в виде денег, имущества и услуг имущественного характера на сумму свыше 17 млн рублей от предпринимателя из Набережных Челнов за общее покровительство и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Также установлен эпизод мошенничества, совершенного Набиевым, ущерб от которого составил 16 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, Набиев с 2021 года скрывался за пределами России. В сентябре 2025 года он был задержан в аэропорту Казани сотрудниками транспортной полиции.