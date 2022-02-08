news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
8 февраля 2022  10:08
Полина Шевчук

ВККС разрешила возбудить уголовные дела по восьми статьям в отношении экс-судьи в РТ

news_top_970_100

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление Следственного комитета РФ о возбуждении уголовных дел в отношении экс-судью Пестречинского и Менделеевского районных судов Татарстана Ирека Набиева.  Информация об этом размещена на официальном сайте ВККС.

Набиева подозревают сразу по 11 эпизодам, среди которых мошенничество, похищение человека, взяточничество, подделка документов, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков и так далее.

 

 

#коллегия суда #судья #взятка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное