ВККС разрешила возбудить уголовные дела по восьми статьям в отношении экс-судьи в РТ

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление Следственного комитета РФ о возбуждении уголовных дел в отношении экс-судью Пестречинского и Менделеевского районных судов Татарстана Ирека Набиева. Информация об этом размещена на официальном сайте ВККС.

Набиева подозревают сразу по 11 эпизодам, среди которых мошенничество, похищение человека, взяточничество, подделка документов, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков и так далее.