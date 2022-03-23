В Верховном суде РТ стартовала апелляция по делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Верховный суд Татарстана начал рассматривать апелляционную жалобу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Бывший банкир пытается обжаловать свой приговор, который был вынесен в сентябре прошлого года. Тогда Вахитовский райсуд приговорил Мусина к 12 годам лишения свободы.

Ожидается, что сегодня на процессе выступят потерпевшие, только после этого суд перейдет к допросу Роберта Мусина. На данный момент экс-банкир находится в СИЗО и предстал перед судом по видеосвязи.

Напомним, что Мусину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он оказался замешан в незаконной выдаче кредитов группе компаний DOMO и подконтрольной ему фирме «Аида и Д», а также в незаконном получении займа от Центробанка РФ. Ущерб по уголовному делу был оценен в 53 млрд рублей.

В начале февраля стало известно, что в отношении Мусина завели еще одно уголовное дело, теперь его обвиняют в присвоении и растрате и в преднамеренном банкротстве.