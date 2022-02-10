news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 февраля 2022  18:27
Елена Саляхова

Новое обвинение предъявлено экс-главе ТФБ Роберту Мусину

news_top_970_100

Бывшему главе ТФБ Роберту Мусину предъявлено новое обвинение. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. 

Напомним, 28 сентября прошлого года Роберт Мусин выслушал свой приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Тогда Вахитовский райсуд отправил его за решетку на 12 лет. Ущерб по уголовному делу Мусина был оценен в 53 млрд рублей. 

Однако в деле вскрылись новые эпизоды, по ним уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году, но в отношении неустановленных лиц. Сегодня стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством арестовать Мусина. 

Теперь экс-главу ТФБ обвиняют в присвоении и растрате и преднамеренном банкротстве.

#Роберт Мусин #обвинение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное