Новое обвинение предъявлено экс-главе ТФБ Роберту Мусину

Бывшему главе ТФБ Роберту Мусину предъявлено новое обвинение. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, 28 сентября прошлого года Роберт Мусин выслушал свой приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Тогда Вахитовский райсуд отправил его за решетку на 12 лет. Ущерб по уголовному делу Мусина был оценен в 53 млрд рублей.

Однако в деле вскрылись новые эпизоды, по ним уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году, но в отношении неустановленных лиц. Сегодня стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством арестовать Мусина.

Теперь экс-главу ТФБ обвиняют в присвоении и растрате и преднамеренном банкротстве.