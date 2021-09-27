«В выдаче 19 миллиардов DOMO виновен»: итог первого дня чтения приговора Роберту Мусину

В Казани начали оглашать приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими крах банка. В деле насчитывается шесть эпизодов, сумма ущерба достигает 53 млрд рублей. Приговор будут читать несколько дней. От комментариев журналистам Мусин отказался.

Расследование дела о крахе Татфондбанка, по которому главным фигурантом проходит его председатель Роберт Мусин, заняло больше четырех лет

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Приговор будут читать не меньше двух дней



Чтобы вынести решение по одному из самых громких дел в республике, судье Наилю Камалетдинову понадобилось два месяца. Судебное следствие дела о крахе Татфондбанка, по которому главным фигурантом проходит его председатель Роберт Мусин, заняло больше четырех лет. За это время суд исследовал более 500 томов дела, были допрошены сотни свидетелей.

На оглашение приговора сегодня собрались десятки журналистов. Пресса присутствовала практически на всех последних заседаниях по делу экс-банкира, поэтому, увидев их сегодня, прятать лицо Мусин не стал. В зале представители СМИ попытались задать ему пару вопросов, однако бывший председатель правления банка отвечать на них отказался.

Затем в зал вышел судья, в руках которого было более сотни страниц приговора. Оглашение началось с краткой истории Татфондбанка. Камалетдинов отметил, что последние годы бенефициаром банка был Роберт Мусин. Именно он управлял активами ТФБ, совершал сделки и был ответственен за деятельность банка.

Чтобы вынести решение по одному из самых громких дел в республике, судье Наилю Камалетдинову понадобилось два месяца Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На втором часу оглашения приговора из-за духоты в зале журналистке издания Inkazan стало плохо. Девушка упала в обморок, ударившись головой об плитку. Судья объявил пятнадцатиминутный перерыв. Журналистку вывели из зала суда и предложили вызвать «Скорую помощь», однако от госпитализации она отказалась. После перерыва на оглашение приговора в зал вошла лишь часть журналистов, оставшиеся решили дожидаться решения в коридоре, где было не так душно.

В чем обвиняют экс-главу Татфондбанка?

Сегодня судья огласил обстоятельства предъявляемых Мусину эпизодов. Экс-главе Татфондбанка предъявлено обвинение в шести эпизодах злоупотребления полномочиями. Общая сумма ущерба оценена в 53 млрд рублей.

По версии следствия, крупный урон Мусин нанес банку, выдав незаконный кредит группе компаний DOMO на 19,1 млрд рублей. Свою вину по этому эпизоду экс-банкир не признал. Во время допроса он уверял, что в тот момент действовал в интересах банка. Якобы так он хотел поддержать компанию DOMO, чтобы затем получить проценты от выданного кредита. Однако все обернулось иначе, и ТФБ остался ни с чем.

Адвокат Мусина Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать этот эпизод со статьи о злоупотреблении полномочиями на «фальсификацию документов».

Почти пять часов понадобилось судье, чтобы озвучить детали первого эпизода о незаконной выдаче кредитов группе компаний DOMO. В зале прозвучали показания свидетелей и самого Мусина. Среди них были слова экс-банкира с полным признанием вины.

По версии следствия, крупный урон Мусин нанес банку, выдав незаконный кредит группе компаний DOMO на 19,1 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Однако во время допроса в суде он отвечал совсем иначе и признал вину лишь частично. Несмотря на это, судья посчитал вину Мусина по первому эпизоду о злоупотреблении полномочиями полностью доказанной.

Выдача беззалогового кредита подконтрольной Мусину компании «Аида и Д» – еще один эпизод – повлекла за собой ущерб еще в 133 млн рублей. Свою вину подсудимый признал частично. Он пытался убедить суд, что собирался вернуть полученные деньги, но не успел. Адвокат просил смягчить квалификацию и изменить ее на статью о причинении имущественного ущерба без признаков хищения.

Вынесение приговора по этому эпизоду заняло у судьи куда меньше времени. Суд посчитал, что выданная сумма не могла стать причиной краха банка, и переквалифицировал статью на более мягкую. Мусина признали виновным в злоупотреблении полномочиями, но тяжких последствий в его действиях суд не усмотрел.

Еще 2,7 млрд рублей банк потерял из-за передачи ценных бумаг Бинбанку. Следствие уверено, во время заключения договора между двумя банками Мусин понимал, что облигации ТФБ стоили меньше и сделка не равноценна. По этому эпизоду Клюкин просил полностью оправдать его подзащитного.

Свою вину подсудимый признал частично. Он пытался убедить суд, что собирался вернуть полученные деньги, но не успел Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Четвертый эпизод связан с получением кредита на 3,1 млрд рублей от Центробанка РФ. По версии следствия, экс-банкир попросил главу ТАИФа поддержать его банк и внести депозит в 3,9 млрд рублей. Однако после получения денег Мусин объявил о банкротстве. В этой части подсудимый признал вину частично, а его адвокат попросил прекратить преследование из-за истечения срока давности.

Пятый эпизод касается незаконной выдачи кредитов «Казанской сельхозтехнике» – сумма ущерба оценивается в 260 млн рублей. Следствие заявило, что полученные деньги прогонялись через счета зарубежных организаций, после чего они оседали в карманах Мусина. Экс-банкир свою вину по этому эпизоду не признал. Его адвокат просил суд изменить квалификацию статьи на более мягкую.

Ущерб по последнему эпизоду, связанному с выводом залогов, оценивается в 20,5 млрд рублей. Эти активы Татфондбанк получил незадолго до краха банка от нескольких организаций – Госжилфонда РТ, Зеленодольского завода им. Горького, ПСО «Казань» и Казанского хлебозавода № 3. Во время прений прокуроры заявляли, что вывод активов был на руку только самому Мусину и подконтрольным ему организациям. А вот интересы банка и его вкладчиков не учитывались.

Мусин и его адвокат с обвинением не согласились и попросили суд прекратить уголовное преследование из-за истечения срока давности.

Во время прений прокуроры Динар Чуркин и Руслан Губаев попросили суд признать экс-банкира виновным и отправить его за решетку на 14 лет и 9 месяцев. Кроме того, гособвинитель попросил суд лишить его госнаграды.

Гособвинитель попросил суд лишить Мусина госнаграды Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Дыра» в Татфондбанке составляла 118 млрд рублей

Татфондбанк, входивший в 50 крупнейших банков России, начал испытывать проблемы с ликвидностью в декабре 2016 года. Банк сообщал о повышенном спросе на досрочное закрытие вкладов после публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях. В итоге 14 декабря банк заявил о приостановке расчетно-кассового обслуживания. Руководство банка в спешном порядке пыталось урегулировать ситуацию с Правительством Татарстана и ЦБ РФ.

Но уже 15 декабря Банк России назначил в Татфондбанке временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Следом трудности испытали Интехбанк и Татагропромбанк, так или иначе связанные с Татфондбанком.

До отзыва лицензии власти Татарстана пытались найти способ спасти Татфондбанк. В частности, велись переговоры с группой «Новый поток», вместе с ТАИФом они готовы были вложить 22-25 млрд рублей. Но этих средств оказалось недостаточно для спасения банка.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. ЦБ отмечал, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. «Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», – заявлял ЦБ.

Так как качество активов было низким, Банк России посчитал невозможным проведение финансового оздоровления «на разумных экономических условиях». На тот период Татфондбанк по величине активов занимал 42-е место в банковской системе Российской Федерации.

Временная администрация после обследования финансового состояния банка заявила о крайне низком качестве ссудного портфеля, «обусловленном кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, в том числе организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность».

Татфондбанк, входивший в 50 крупнейших банков России, начал испытывать проблемы с ликвидностью в декабре 2016 года Фото: ИА «Татар-информ»

Администрация выявила ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества.

Стоимость активов Татфондбанка, по оценке временной администрации, составляла всего лишь 71,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 189,7 млрд рублей. То есть «дыра» в банке оценивалась в 118 млрд рублей.

В апреле Арбитражный суд признал Татфондбанк банкротом. По программе страхования вкладов физическим лицам было перечислено 55,7 млрд рублей.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), всего кредиторы заявили требования на 170,8 млрд рублей. В том числе кредиторы первой очереди (физлица и АСВ) заявили требования на 71,1 млрд рублей. К настоящему времени в процессе конкурсного производства выплачено 35,9 млрд рублей – половина от требований кредиторов первой очереди и одна пятая (21%) от общей суммы требований.

Татарстан создал собственный фонд помощи вкладчикам

Власти Татарстана продолжили заниматься вопросами вкладчиков после объявления Татфондбанка банкротом. Для этого в 2017 году по указу Президента Татарстана Рустама Минниханова был создан Республиканский фонд поддержки (РФП). Его задачей стали расчеты с вкладчиками Татфондбанка и Интехбанка, которые не попали в систему страхования вкладов.

Этот опыт стал уникальным социальным проектом – до этого ни один из регионов не оказывал такой поддержки пострадавшим вкладчикам.

Задачей РФП стали расчеты с вкладчиками Татфондбанка и Интехбанка, которые не попали в систему страхования вкладов Фото: ИА «Татар-информ»

В короткие сроки была разработана концепция и механизм, который удовлетворил бы требования большинства кредиторов. Правительство республики передало фонду для этого земельный участок площадью 759 га на территории бывших артиллерийских складов в Кировском районе Казани.

Анализ, проведенный фондом, показал, что для полного покрытия задолженности 90% лиц, включенных в реестр требований кредиторов всех очередей банка, было достаточно 4 млрд рублей. Около двух лет РФП принимал заявления от пострадавших.

В это время за помощью обратилось более 7 тыс. кредиторов, в том числе почти 4 тыс. физических лиц и 3,4 тыс. юридических лиц. На сегодня пострадавшим вкладчикам фонд уже перечислил 2,4 млрд рублей.

После завершения всех этапов кредиторам первой и третьей очередей будет выплачено до 800 тыс. рублей дополнительно (сверх страховой суммы), до 1 млн рублей получат льготники и до 1,5 млн – труженики тыла, в полном объеме возвращены средства ветеранам Великой Отечественной войны.

Утерянные средства в полном объеме в итоге получат около 4,5 тыс. заявителей. «А это 68% от реестра РФП! Таким образом, суммарная поддержка составит порядка 2,7 млрд рублей», – сообщили ИА «Татар-информ» в фонде.

Причем фонд работает не только со вкладчиками Татфондбанка и Интехбанка. Он взял на себя расчеты с клиентами инвестиционной компании «ТФБ Финанс». По 500 тыс. рублей получили те из них, что был признан потерпевшим по уголовному делу и имел на руках решение суда об отказе (частичном отказе) в признании вкладчиком банка. Всего им было перечислено более 86 млн рублей.

РФП разработал новый механизм для расчета с клиентами «ТФБ Финанс» – фонд будет покупать у них облигации Татфондбанка. Предполагается, что таким образом они смогут получить около 140 млн рублей.

«Влияние краха Татфондбанка на банковскую систему Татарстана было серьезным. ТФБ на тот момент был вторым по величине активов банком в республике, и отзыв лицензии у него серьезно ударил по финансовой системе Татарстана», – отметил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета Игорь Кох.

Он напомнил, что решение Центробанка об отзыве лицензии у Татфондбанка вызвало тогда серию банкротств, с рынка ушли значимые для экономики республики банки. Огромные потери понесли вкладчики – юридические лица: свои деньги потеряли и крупные компании, и субъекты малого бизнеса.

Арбитражный суд признал Татфондбанк банкротом. По программе страхования вкладов физическим лицам было перечислено 55,7 млрд рублей Фото: ИА «Татар-информ»

«Громкое банкротство Татфондбанка вызвало тогда волну недоверия к кредитным организациям республики со стороны жителей и предприятий. За этим последовал уход некоторых компаний-вкладчиков в федеральные банки, и это стало еще одним ударом по банковскому сообществу Татарстана. Но со временем некоторые негативные тенденции удалось откатить назад. И в целом сегодня бизнес работает, он пошел вперед, не оглядываясь назад», – считает Кох.

По его словам, решение о создании Республиканского фонда поддержки было своевременным. Это существенно снизило напряженность ситуации. Без него потери бизнеса от банкротств банков были бы выше.

О своем отчаянии, когда рухнул банк, помнит и заслуженный артист РТ Альберт Шарафутдинов.

«Я узнал, что по решению руководства Республики Татарстан всем пострадавшим вкладчикам, которые уже получили судебное решение до определенного срока, нужно было прийти подать заявление в Республиканский фонд поддержки. Я пришел по принципу «Хуже того, что есть, уже быть не может». А если будет какая-то помощь, то это будет плюс», – делится своими воспоминаниями на сайте РФП Шарафутдинов.

После включения в реестр требований кредиторов выплаты прошли очень быстро – в течение двух с половиной недель. «Для меня это было настолько неожиданно, что я позвонил в РФП и переспросил, они ли переслали эти деньги. И получил утвердительный ответ. После этих событий у меня окрепла вера, что иногда небольшие чудеса случаются», – говорит Шарафутдинов.

Были накопления в Татфондбанке и у жительницы Казани Ларисы Кояшевой.

«И, конечно, узнав о банкротстве банка, я впала в состояние шока. Что делать? <…> О фонде узнала случайно. Я без всякой веры обратилась в этот фонд», – рассказывает потерявшая свой вклад женщина. После сбора документов ей пошли выплаты разными суммами, которые подтвердили, что механизм компенсации ущерба вкладчикам реально работает.

Чтение приговора в суде экс-председателю правления Татфондбанка сегодня продолжилось до вечера. Ожидается, что в целом чтение приговора займет не меньше двух дней и может завершиться завтра к вечеру.