В Верхнем Услоне появится единый координационный центр поддержки СВО

В Верхнеуслонском районе Татарстана создадут единый координационный центр, который будет заниматься организацией и распределением гуманитарной помощи. По словам главы района Евгения Варакина, это позволит наладить более эффективную обратную связь с бойцами и их родственниками, обеспечивать оперативную реакцию на возникающие потребности.

Данное предложение прозвучало на очередном заседании политического совета Верхнеуслонского отделения партии, где обсуждались ключевые аспекты и направления развития гуманитарной миссии.

Участниками встречи стали главы сельских поселений, меценаты и представители волонтерских движений района. Мероприятие проходило в селе Куралово, жители которого с начала СВО оказывают активную помощь своим землякам и фронту в целом.

Особое внимание уделяется обеспечению волонтеров необходимыми ресурсами. Для пошива одежды и маскировочных сетей будут предоставлены материалы, а для приготовления сухпайков — продукты питания. Это создаст условия для более систематической и масштабной работы активистов.

Евгений Варакин подчеркнул важность непрерывности этой работы.

«Коллеги, наша работа не должна останавливаться. Мы обязаны продолжать помогать, улучшать наши процессы и расширять масштабы поддержки земляков, находящихся в зоне СВО. Каждый солдат, который рискует своей жизнью ради нашей безопасности, должен чувствовать заботу и внимание со стороны своей малой Родины», – сказал он.

Эти инициативы не только укрепят связь между фронтом и тылом, но и станут мощным стимулом для дальнейшего развития волонтерского движения в регионе. Евгений Варакин отметил, что поддержка земляков на фронте — это не только вопрос гуманитарной помощи, но и выражение нашей общей ответственности и единства.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.