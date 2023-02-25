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В Венгрии признались, что не допустили бы санкций против российской энергетики
Венгрия бы не допустила, чтобы в 10-й пакет антироссийских санкций вошла ядерная энергетика. Об этом со ссылкой на главу администрации венгерского Премьера Гергея Гуйяша сообщает РИА Новости.
«Ни в какой форме (не представлены санкции против ядерной энергетики из РФ в десятом пакете — ред.). Если бы были представлены, мы бы наложили вето», — подчеркнул он во время правительственного брифинга.
Сегодня стало известно, что ЕС согласовал новый, 10-й пакет антироссийских санкций. В него включены более 120 компаний и физлиц, а также экспорт электроники, запчастей и ряд запретов для граждан РФ.
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