Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали 10-й пакет антироссийских санкций из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательство Швеции в Совете ЕС.

Как заявили в председательстве, новый перечень включает в том числе более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также целевые рестрикции против «отдельных лиц и организаций, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или поставляющих беспилотники, санкции против российской дезинформации».

После согласования санкции должны быть формально утверждены Советом Евросоюза письменной процедурой, затем их опубликуют в Официальном журнале ЕС, после чего ограничения и вступят в силу. Напомним, лидеры ЕС последние несколько недель обещали, что введут ограничения против РФ к 24 февраля, однако накануне все еще отмечалось, что послы стран не смогли договориться.