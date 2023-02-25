ЕС ввел запрет на руководящие должности для россиян на европейских предприятиях

Запрет на экспорт электроники и запчастей, на руководящие должности для россиян на стратегических предприятиях ЕС и другие ограничения вошли в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Подробностями поделился RT.

Так, запрещен транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения. Мера принята, чтобы предотвратить возможность обхода рестрикций.

Запрещен импорт российского синтетического каучука и битума. Кроме того, под санкции попали три банка из РФ, названия которых позднее появятся в журнале ЕС, а также RT Arabic и Sputnik Arabic.

Также вводятся дополнительные обязательства, касающиеся информирования о замороженных активах граждан РФ, попавших под европейские санкции.

Ранее стало известно, что в новый, десятый пакет санкций ЕС попали более 120 компаний и физлиц из России.