©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЕС ввел запрет на руководящие должности для россиян на европейских предприятиях
Запрет на экспорт электроники и запчастей, на руководящие должности для россиян на стратегических предприятиях ЕС и другие ограничения вошли в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Подробностями поделился RT.
Так, запрещен транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения. Мера принята, чтобы предотвратить возможность обхода рестрикций.
Запрещен импорт российского синтетического каучука и битума. Кроме того, под санкции попали три банка из РФ, названия которых позднее появятся в журнале ЕС, а также RT Arabic и Sputnik Arabic.
Также вводятся дополнительные обязательства, касающиеся информирования о замороженных активах граждан РФ, попавших под европейские санкции.
Ранее стало известно, что в новый, десятый пакет санкций ЕС попали более 120 компаний и физлиц из России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»