В 10-й пакет санкций ЕС против России включат более 120 компаний и физлиц

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснется 121 физического и юридического лица. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение [в перечень] 121 юридического и физического лица», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран — членов союза согласовали новый пакет рестрикций. Министр Хукстра заявил, что его страна работала над внесением в стоп-лист «лиц, ответственных за депортацию украинских детей».