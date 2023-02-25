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В 10-й пакет санкций ЕС против России включат более 120 компаний и физлиц
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснется 121 физического и юридического лица. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра написал в своем Twitter-аккаунте.
«Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение [в перечень] 121 юридического и физического лица», – сообщил он.
Ранее сообщалось, что постоянные представители стран — членов союза согласовали новый пакет рестрикций. Министр Хукстра заявил, что его страна работала над внесением в стоп-лист «лиц, ответственных за депортацию украинских детей».
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