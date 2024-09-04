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В Венесуэле считают, что визит Мадуро на саммит БРИКС в Казани имел бы огромное значение
Возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро на саммит БРИКС может иметь очень высокое значение для официального Каракаса, который хочет стать членом объединения. Об этом сказал председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария, чьи слова приводит РИА Новости.
Напомним, ранее на это мероприятие Мадуро приглашал лично Президент РФ Владимир Путин. Сам саммит пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Спикер подчеркнул, что Венесуэлла с огромным удовлетворением получила приглашение российского лидера на саммит. Он добавил, что их страна очень тесно сотрудничает с Россией и очень желает стать членом БРИКС.
Депутат также сказал, что Венесуэлла разделяет взгляды Путина насчет укрепления организации и нового мирового порядка в борьбе с нацизмом и милитаризмом.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что для расширения БРИКС есть пределы, но эти и другие вопросы члены объединения обсудят в Казани. Напомним, недавно Турция пожелала вступить в БРИКС: страна уже подала заявку. Как позже говорил экс-министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан, вступление Турции в БРИКС поможет быстрее создать систему расчетов, которая придет на замену доллару. Также такое «обновление» в составе объединения ослабит давление санкций Запада.
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