Экс-министр торговли Пакистана сказал, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции

Вступление Турции в БРИКС поможет быстрее создать систему расчетов, которая придет на замену доллару. Также такое «обновление» в составе членов стран объединения ослабит влияние западный санкций. Об этом заявил экс-министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Турция хочет вступить в БРИКС: страна уже подала заявку. Данный вопрос могут обсудить в Казани на предстоящем саммите стран-членов объединения. Напомним, мероприятие пройдет с 22 по 24 октября 2024-го.

Спикер подчеркнул, что Турция не намерена отказываться от торговли как с Ираном, так и с Россией. Именно поэтому государство и подает заявку на вступление в объединение. В составе БРИКС Турция сможет прийти к новой системе расчетов и ослабить США и Европу в плане их санкционного давления, рассказал спикер.

Также Турция стремиться развивать разные направления своей экономики и политики в регионе и в мире. Эта еще одна причина и повод вступить в «ряды» стран БРИКС, считает Збир Хан.

Напомним, Турция – кандидат в члены Евросоюза. В этом статусе страна находится последние 25 лет. Однако все попытки Турции обсудить детально тему вступления в союз постоянно приостанавливают.

Ранее старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак рассказал, что дает расширение БРИКС.