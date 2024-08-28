Флаг Венесуэлы

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Саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью, власти Венесуэлы считают событием исторического масштаба. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Боливарианской Республики Коромото Годой Кальдерон в ходе встречи с временным поверенным в делах России в Каракасе Эдуардом Соколовым.

«Замминистра заявила, что Венесуэла считает саммит блока развивающихся стран в Казани историческим событием, учитывая момент трансцендентальных изменений, которые переживает человечество», — говорится в сообщении венесуэльского МИДа в социальной сети Instagram (заблокирована в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Годой также выразила уверенность, что направленное Президентом России Владимиром Путиным лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение принять участие в казанском саммите БРИКС «было встречено с радостью и надеждой венесуэльским народом».

По словам замминистра, руководство Венесуэлы рассчитывает, что БРИКС «покончит с однополярностью и гегемонией». «Наше правительство твердо намерено быть частью этого блока в той степени, в которой оно может способствовать его укреплению», — заверила в связи с этим дипломат.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.