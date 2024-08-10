Венесуэла надеется, что на саммите в Казани будет решен вопрос о ее членстве

Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес выразил надежду на то, что решение о членстве его страны в БРИКС может быть принято на октябрьском саммите в Казани. Об этом передает РИА Новости.

«Что касается сроков [вступления Венесуэлы в БРИКС], я хотел бы надеяться, что в Казани на следующем саммите решение будет официально объявлено в позитивном ключе», — отметил Перес.

Он добавил, что в его стране такое решение бы очень приветствовали, но если же договоренности достичь не удастся, Каракас готов быть по-прежнему «активным игроком этого нового мира».

В начале августа в МИД Венесуэлы рассказали, что Президент страны Николас Мадуро получил приглашение от Президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров отмечал, что Москва, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает делегацию «должного уровня» на октябрьском саммите.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.