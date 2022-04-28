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Спорт
28 апреля 2022  15:35
Артур Халилуллов

В «Вашингтоне» назвали сроки возвращения на лед Александра Овечкина после травмы

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Российский хоккеист Александр Овечкин может восстановиться от травмы и вернуться на лед к первому матчу плей-офф НХЛ. Об этом заявил Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Сейчас Овечкин в статусе со дня на день. Я очень надеюсь, что это не долгосрочная травма. Александр пытается понять свое состояние, понять, может ли он готовиться. Как по мне, сейчас ему нет смысла выходить на лед. Даже если бы матч с «Айлендерс» был в плей-офф, то Овечкин бы не вышел на площадку.
Сезон заканчивается, мы не хотим, чтобы Александр возвращался, пока не почувствует себя готовым на все сто процентов. Я надеюсь, что он вернется к нашему первому матчу в плей-офф», — цитирует Лавиолетта NBC Sports.

Напомним, Овечкин получил травму и не смог продолжить матч против «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. Звезду «Вашингтона» сбил голкипер соперника, а сам хоккеист на полном ходу врезался в борт.

Ранее Овечкин забил свой 50-й гол в сезоне и повторил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет. До этого россиянин обошел Ягра и стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

#Александр Овечкин #НХЛ #хоккей #вашингтон #США
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