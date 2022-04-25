Шокирующее видео: голкипер «Торонто» сломал Александра Овечкина в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин получил травму и не смог продолжить матч против «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» проиграл со счетом 3:4.

На кадрах видно, что Овечкин обокрал защитника канадского клуба в средней зоне и выскочил к воротам голкипера «Торонто». Эрик Челльгрен сбил россиянина клюшкой, и Александр на полном ходу врезался в борт.

Овечкин не смог продолжить игру. Пока неизвестно, сколько матчей пропустит хоккеист. На его счету в этом сезоне 90 (50+40) очков в 77 матчах НХЛ.

Ранее Овечкин забил свой 50-й гол в сезоне и повторил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет. До этого россиянин обошел Ягра и стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.