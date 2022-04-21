Овечкин забил свой 50-й гол в сезоне и повторил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтз».

В игре с «рыцарями» россиянин забросил свою 50-ю шайбу в нынешнем сезоне. Таким образом, 36-летний форвард стал самым возрастным хоккеистом в истории лиги, которому покорилась отметка в полсотни голов за сезон. Ранее данный рекорд принадлежал легендарному канадцу Джонии Буцику, который в сезоне 1971/72 забросил 51 шайбу в возрасте 35 лет.

Кроме того, благодаря дублю, Овечкин сократил отставание в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь на счету форварда «Вашингтона» 780 заброшенных шайб. Вторым идет Горди Хоу (801), первым – Уэйн Гретцки (894).

Напомним, ранее стало известно, что уроженец Бугульмы Артур Каюмов подпишет контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс».