Александр Овечкин обошел Ягра и стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 37-ю шайбу в регулярном сезоне НХЛ 2021/22 и был признан первой звездой матча против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).

Эта шайба стала для российского хоккеиста 767-й в карьере в НХЛ. Благодаря этому он обошел Яромира Ягра (766), выйдя на чистое 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги и стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Стоит отметить, что второе место занимает Горди Хоу (801 гол), а первое – легендарный Уйэн Гретцки (894 гола).

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин отметился 72 результативными баллами (37+35) в 59 играх, а его «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее стало известно, что НХЛ приостановила действия прав на ТВ-трансляции в России.