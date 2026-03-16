В Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет курсировать в 5 часов утра

В столице Татарстана общественный транспорт 20 марта в связи с празднованием Ураза-байрама (Ид аль-Фитра) начнет курсировать в 5 часов утра. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Речь идет о маршрутах, которые проходят рядом с городскими мечетями. Это автобусы №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75 и 91; троллейбусы №1, 2 и 12; трамваи №5 и 5а.

В целом общественный транспорт Казани 20 марта будет работать по графику выходного дня, уточнили в профильном комитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мечети столицы РТ начнут праздничные мероприятия на Ураза-байрам в 6.30.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципальных образований и имам-мухтасибам Духовного управления мусульман РТ совместно с правоохранительными органами обеспечить общественный порядок и безопасность во время праздничных богослужений.