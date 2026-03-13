Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз

В Татарстане через неделю отметят Ураза-байрам. Как пройдет праздник в республике, нужно ли поститься в этот день и во сколько пройдут праздничные намазы – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какого числа отмечается Ураза-байрам в 2026 году

Ураза-байрам – один из двух главных праздников в исламе. Он символизирует окончание обязательного поста (ураза), который соблюдают в течение месяца Рамадан. Именно с этим связан тюркский вариант названия праздника, тогда как на арабском языке он называется Ид аль-Фитр.

Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль по мусульманскому лунному календарю. В 2026 году эта дата выпадает на 20 марта. В Республике Татарстан данный день объявлен праздничным выходным.

Что означает Ураза-байрам: смысл и значение праздника

Ураза-байрам празднуется в честь завершения поста, который мусульмане обязаны соблюдать в течение месяца Рамадан. Этот месяц имеет особую ценность для верующих, поскольку считается, что за совершенные в это время добрые дела награда увеличивается многократно.

Главный смысл этого праздника – выражение благодарности Всевышнему за возможность соблюдать пост, достойно завершить Рамадан и воспользоваться его духовными благами. В праздник мужчины-мусульмане обязательно посещают мечеть для совершения коллективной молитвы. Кроме того, в этот день принято навещать родственников и поддерживать добрые отношения с близкими.

Фото: © «Татар-информ»

Нужно ли соблюдать пост в день Ураза-байрама

Соблюдение уразы в день праздника, согласно шариату, крайне не рекомендуется. Поэтому если человек планирует поститься в месяце Шавваль, то ему следует выбрать другой день месяца.

Фитр-садака: очистительная милостыня

Перед наступлением праздника каждый совершеннолетний мусульманин, обладающий нисабом (установленным минимумом имущества), должен выплатить фитр-садака — особое пожертвование в пользу нуждающихся.

Фитр-садака допускается выплачивать как продуктами питания, так и деньгами. Основная цель этой помощи — поддержка малоимущих людей. Считается, что выплата этой милостыни способствует очищению от незначительных ошибок, которые могли быть допущены во время поста в месяц Рамадан.

Размер пожертвования ежегодно устанавливается региональными муфтиятами. В Татарстане в 2026 году размер фитр-садака составляет 200 рублей для верующих, обладающих нисабом по серебру (120 тыс. рублей), и 1200 рублей – по золоту (940 тыс. рублей).

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как пройдет Ураза-байрам в Татарстане

Праздник начинается с коллективной утренней молитвы, которая проводится в мечетях или на специально подготовленных открытых площадках. В этот день верующие надевают чистую, опрятную и праздничную одежду, приветствуют друг друга и обмениваются поздравлениями.

В городских мечетях республики праздничные мероприятия начнутся в 6:30 с чтения Корана. С 7:00 до 7:30 имамы прочитают праздничную проповедь, а в 7:30 совершат гает-намаз.

Мечети в селах Татарстана проведут праздничную молитву через полчаса после восхода солнца (примерно в 6:30).

После молитвы принято навещать родственников, уделять внимание старшим членам семьи и собираться за праздничным столом. В домах готовят угощения, среди которых часто присутствуют традиционные блюда национальной кухни.

Как будут отдыхать в Татарстане в Ураза-байрам

День празднования Ураза-байрама – 20 марта – будет праздничным нерабочим днем. В 2026 году этот праздник выпадает на пятницу. Соответственно, у жителей республики будут длинные выходные с 20 по 22 марта.